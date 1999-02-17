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Православная газета

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На строящийся храм в п. Компрессорном поднимают золотые купола

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». У жителей микрорайона Компрессорный г. Екатеринбурга вчера произошло знаковое событие: в преддверии Нового года и Рождества Христова на строящийся храм 30-метровой высоты (ул. Хвойная, 80) подняли первый купол. Второй будет установлен следом. Работы выполняли автокраном грузоподъемностью в 200 тонн и с длиной стрелы 60 метров. Малый купол подняли на колокольню, а второй (большой, центральный) поднимут чуть позже. Каркасы обоих куполов обшиты металлическими пластинами, обработанными нитридом титана, что обеспечивает им яркий блеск. По плану настоятеля храма во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) о. Анатолия Куликова, еще предстоит сделать кровлю храма, установить окна, двери, а после проведения коммуникаций заняться отделкой. Все это требует времени и средств.

 
 
 

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