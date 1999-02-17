Первую гуманитарную помощь в центре «Забота» получили жители Каменска-Уральского

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Центр гуманитарной помощи, открывшийся накануне Нового года в центре Каменска-Уральского (ул. Титова, 8), называется «Забота». Он призван поддержать всех беременных женщин и родителей с детьми, находящихся в кризисной ситуации. Реализация проекта стала возможной благодаря милосердию сотен россиян: еще в преддверии Дня защиты детей по благословению Патриарха Кирилла прошел общецерковный сбор денег на нужды беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации. В результате было собрано 39 млн рублей, которые и направили на создание в России сети церковных гуманитарных центров. В итоге в рамках открытого конкурса Синодального отдела по благотворительности Московской Патриархии уже создано 48 новых центров гуманитарной помощи и дооборудовано 10 действующих. Один из них – каменский центр «Забота» (выделенный грант составил 500 тыс. руб.).

В помещении проведен ремонт, закупается оборудование (стеллажи, столы, шкафы, вешала, корзины для обуви, ноутбук). По плану в течение года нуждающиеся будут получать ежемесячную гуманитарную помощь, а когда деньги гранта закончатся, договоры заключат с местными благотворителями-предпринимателями. Также соглашение о взаимодействии будет заключено с управлением социальной политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району, т. к. центр «Забота» рассчитан не только на прихожан храмов, а призван поддержать всех беременных женщин и родителей с детьми, находящихся в кризисной ситуации. География не ограничится городом и Каменским районом, она будет расширена за счет передвижных пунктов гуманитарной помощи в Белоярском, Сухоложском, Богдановичском районах и в дальнейшем, возможно, охватит другие благочиния Каменской епархии. 27 декабря продуктовые и санитарно-гигиенические наборы из рук Деда Мороза уже получили первые 19 человек.