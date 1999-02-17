Божественная литургия и беседы с личным составом прошли в воинских частях Уральского округа ВНГ РФ

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера в дивизии Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации была отслужена Божественная литургия, после которой состоялись лекции-беседы с личным составом дивизии и воинской части 3474. Литургию совершили клирики Екатеринбургской епархии: протоиерей Владимир Кисяков, иерей Николай Смирнов, иерей Сергий Шумков, иерей Валерий Турчанинов и диакон Илия Глебов. Исповедь у военнослужащих принимали иерей Андрей Габдрахманов, иерей Петр Левин, иерей Илия Суворов, иерей Вадим Журилин, иерей Андрей Андреев. Всего на богослужении присутствовало 67 военнослужащих (9 из них причастились Святых Христовых Таин) и 20 кадетов КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус».

После Литургии протоиерей Владимир Зайцев, иерей Илия Александров, иерей Петр Левин, иерей Вадим Журилин и иерей Илия Суворов провели беседы с личным составом на темы «Роль Церкви в истории России: 1917-2017: уроки столетия», «Церковные таинства и обряды», «Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)», «Понятие об иконе», «Потенциал религии в воспитании военнослужащих», «О грехе». На беседах присутствовали офицеры, военнослужащие по контракту и члены их семей, женщины-военнослужащие, военнослужащие по призыву и находящиеся на излечении. Всего в беседах приняли участие 138 человек. На богослужении и беседах присутствовал руководитель епархиального военного отдела И.К. Новожилов.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.