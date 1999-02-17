17 февраля в Екатеринбурге пройдет благотворительный концерт Светланы Копыловой

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Православной службе милосердия решили встретить 2017 год под девизом «Начни год с милосердия!» и пригласили в уральскую столицу православную исполнительницу Светлану Копылову, которую называют родоначальницей жанра песни-притчи. На благотворительном концерте 17 февраля певица представит уральцам свой новый альбом «Звезду дарю» и автобиографическую книгу, которую ее духовник – известный священник и миссионер протоиерей Артемий Владимиров в шутку назвал остросюжетной. Вырученные от благотворительного выступления средства будут направлены на поддержку подопечных и социальных проектов Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии (всего более 3000 нуждающихся и свыше 20 направлений).

Благотворительный концерт пройдет 17 февраля в 19-00 в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» (г. Екатеринбург, пл. Субботников, 1). Билет на концерт (цена – 500, 800, 1000 руб.) может стать отличным подарком для родных и близких на Рождество, Новый год, день рождения. Реализация билетов осуществляется через: «Кассир.ру» (тел. 368-00-00), городские зрелищные кассы (тел. 222-70-00), церковную лавку собора Успения на ВИЗе (ул. Кирова, 65, тел. 200-02-46). Телефон для справок: (343) 200-07-04 (диспетчер Православной службы милосердия).