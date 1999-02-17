Благодарственные письма вручили клирикам Первоуральского благочиния

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший вторник начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор Андрей Заленский вручил Благодарственные письма благочинному Первоуральского церковного округа протоиерею Константину Савченко и настоятелю храма в честь Смоленской иконы Божией Матери протоиерею Владимиру Гусеву за сотрудничество в деле формирования у личного состава МЧС России высоких духовных и нравственных качеств и за оказанное содействие в воспитании молодежи. Первоуральское благочиние тесно сотрудничает со структурой МЧС, духовенство храмов окормляет министерство, а сотрудники, в свою очередь, всегда оказывают помощь в делах приходов, будь это строительство или организация городских крестных ходов.