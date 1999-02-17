«Плоды шиповника» читают в ИК-6

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В женской исправительной колонии № 6, расположенной на территории Нижнетагильской епархии, прошла презентация книги «Плоды шиповника». С жизнью Скорбященской обители, окормляющей женскую колонию, ученицы воскресной школы в ИК-6 уже знакомы: преподаватели регулярно рассказывают им о событиях и проектах монастыря. Теперь состоялась встреча с заведующей архивом Скорбященского женского монастыря, автором двух монографий Верой Александровной Чемезовой. Центральная тема ее книги «Плоды шиповника» — рассказ о судьбе епископа Льва Нижнетагильского. Посещение Соловков, где он провел остаток своих дней, произвело на Веру Александровну столь сильное впечатление, что рассказ о давних событиях и работе над книгой получился очень взволнованным. Слушатели узнали об истории Скорбященской обители и всем, что с ней связано - о людях и судьбах. Посмотрели фильмы о жизни монастыря и фрагменты передач телеканала «Союз» с участием В.А. Чемезовой. В заключение встречи В.А. Чемезова подарила библиотеке храма св. мчц. Наталии, расположенного в ИК-6, экземпляр книги «Плоды шиповника» с дарственной надписью автора.