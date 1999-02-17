Минувшее воскресенье учащимся ЦПШ Большого Златоуста запомнится многими событиями

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Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Минувшее воскресенье 25 декабря запомнится юным прихожанам храма Большой Златоуст многими событиями. По благословению настоятеля храма иерея Виктора Явича директор и духовник воскресной школы о. Сергий Кунгуров впервые ввел воспитанника воскресной школы храма в Святая Святых – алтарь, а другой воспитанник получил из рук о. Виктора в свой день рождения дорогой подарок – просфору. По традиции после Литургии учащиеся поучаствовали в литии у надгробия первого настоятеля храма Большой Златоуст о. Иоанна Знаменского, почтив не только его память, но и память новомучеников, просиявших в земле Российской в ХХ в. А еще недавно церковно-приходской школе храма Большой Златоуст исполнилось два года. В память об этом событии каждый ученик получил в подарок подсвечник для своего домашнего алтаря. Дети тоже поздравили школу - принесли подарки, которые пригодится на занятиях: цветную и писчую бумагу, карандаши, фломастеры. Преподаватели мастер-классов по гончарному делу учат детей старинному ремеслу, чтобы в период поста они могли собственноручно изготовить глиняные сувениры, а преподаватели разучивают с ними тропарь, песни и стихи к Рождеству Христову. Приходская ярмарка «Рождественский сувенир», которую готовят дети, продлится до 3 января. По традиции вырученные средства потратят на благие дела.