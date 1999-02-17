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Минувшее воскресенье учащимся ЦПШ Большого Златоуста запомнится многими событиями

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Минувшее воскресенье 25 декабря запомнится юным прихожанам храма Большой Златоуст многими событиями. По благословению настоятеля храма иерея Виктора Явича директор и духовник воскресной школы о. Сергий Кунгуров впервые ввел воспитанника воскресной школы храма в Святая Святых – алтарь, а другой воспитанник получил из рук о. Виктора в свой день рождения дорогой подарок – просфору. По традиции после Литургии учащиеся поучаствовали в литии у надгробия первого настоятеля храма Большой Златоуст о. Иоанна Знаменского, почтив не только его память, но и память новомучеников, просиявших в земле Российской в ХХ в. А еще недавно церковно-приходской школе храма Большой Златоуст исполнилось два года. В память об этом событии каждый ученик получил в подарок подсвечник для своего домашнего алтаря. Дети тоже поздравили школу - принесли подарки, которые пригодится на занятиях: цветную и писчую бумагу, карандаши, фломастеры. Преподаватели мастер-классов по гончарному делу учат детей старинному ремеслу, чтобы в период поста они могли собственноручно изготовить глиняные сувениры, а преподаватели разучивают с ними тропарь, песни и стихи к Рождеству Христову. Приходская ярмарка «Рождественский сувенир», которую готовят дети, продлится до 3 января. По традиции вырученные средства потратят на благие дела.

 
 
 

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