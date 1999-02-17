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Правящий архиерей направил поздравительный адрес подполковнику медицинской службы В.Н. Аниканову

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера годовщину со дня создания отметил Филиал №3 ФГКУ «354 Военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. В этот день митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес начальнику филиала подполковнику медицинской службы В.Н. Аниканову. В поздравительном адресе, который вручил Владимиру Николаевичу иерей Николай Пантелеев, говорится о духовной силе, милосердии, отзывчивости и терпении, которые всегда помогали и помогают военным медикам с честью и достоинством исполнять свой профессиональный долг. Владыка Кирилл отметил также, что личный состав и медицинский персонал Филиала №3 ФГКУ «354 Военный клинический госпиталь» МО РФ отличают мужество и самоотверженное служение воинскому и нравственному долгу. И поблагодарил коллектив подразделения за непрестанную заботу о здоровье российского воинства, пожелав Владимиру Николаевичу, всем его подчиненным и ветеранам крепкого здоровья, мира, терпения, успехов в ответственном служении и долгих лет жизни.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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