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Руководители церковно-приходских школ подвели итоги полугодия

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера на совете руководителей, состоявшемся в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6а), директора воскресных школ подвели итоги работы за первое полугодие учебного года и обсудили планы на следующее. В программу совещания вошли вопросы участия воскресных школ в епархиальных мероприятиях, разработка плана действий руководителя ЦПШ по организации детского служения на приходе, составление списка тем для проведения родительских собраний в воскресных школах. В завершение встречи директора получили билеты для учащихся своих школ на архиерейскую Рождественскую елку.

 
 
 

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