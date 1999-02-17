Центр «Царский» приглашает старшеклассников на Рождественские балы

Екатеринбург, 29 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в духовно-просветительском центре «Царский» в январе 2017 года благотворительно пройдут Рождественские балы для учащихся 7-11 классов:

8 января: в 13-00, 15-00 и 17-00;

9 января: в 13-00, 15-00 и 17-00;

10 января: в 13-00, 15-00 и 17-00.

В программе праздника примет участие детский фольклорный ансамбль «Сылышки» (руководители Жанна Боброва и Марина Водянова) с традиционным Рождественским вертепом. Весь вечер будет звучать фортепианная музыка на Царском рояле в исполнении лауреата международных конкурсов Олега Каюмова. Гостям праздника расскажут о традициях бального этикета, обучат основным движениям старинных танцев (вальс, мазурку, польку, полонез, танцевальный «ручеек») и правилам старинных салонных игр. Присутствующие поучаствуют и в Рождественской викторине. Весь праздник гостей будут сопровождать студенты выпускного курса Екатеринбургского государственного театрального института и волонтеры молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а в завершение вечера всех ожидают приятные сюрпризы и небольшие подарки. Распорядитель Рождественского бала и его режиссер - актриса театра, доцент ЕГТИ Татьяна Перминова.

Вход по пригласительным билетам. Билеты необходимо получить заранее в библиотеке «Державная» духовно-просветительского центра «Царский» (г. Екатеринбург, ул. Царская, 8; рядом с Храмом-на-Крови). Заявки принимаются по телефону: +7 (343) 371-71-67.