Расписные пряники подарят на Рождество детям РЦ «Лада» юные кулинары Каменска-Уральского

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В техникуме торговли и сервиса Каменска-Уральского уже два года работает «Школа юных кулинаров», в которой школьники пробуют себя в профессиях кондитера и повара. На мастер-классах преподаватели КУТТС учат ребят готовить пиццу, творожные кексы, печенье, шоколадные конфеты и даже специальный пряник для работников ГБДД - в виде светофора. Декабрьское занятие посвятили Рождеству. Иерей Сергий Вяткин рассказал детям-участникам мастер-класса по росписи рождественских пряников о событии, произошедшем 2017 лет назад, и о том, почему с него начался отсчет нового времени человечества.

Батюшка приводил примеры проявления заповедей любви, данной Богом. Дети узнали, что настоящая любовь действенна, а нередко и жертвенна – когда человек жертвует своим временем, силами (например, ухаживая за больным, а на войне солдаты жертвуют своим здоровьем и жизнью ради других). Затем о. Сергий предложил школьникам «исполнить заповедь любви» – приготовить к Рождеству красивый пряник для детей, проходящих лечение в реабилитационном центре «Лада». Особенно трудно без пап и мам самым малышам, и доставить им радость особенно важно. Школьники посмотрели видеоролик о музеях пряника в Туле и Владимире, прослушали историю возникновения пряника. А потом мастер познакомила ребят с технологией росписи и предложила украсить рождественские прянички самостоятельно.