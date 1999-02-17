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Прихожане храма Преображенского мужского монастыря встречают Рождество добрыми делами

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Прихожане храма Преображенского мужского монастыря Каменской епархии в ожидании светлого праздника Рождества Христова собирают средства и подарки для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. В церковной лавке монастыря установили кружку для пожертвований и корзины, в которые благотворители складывают игрушки, книжки, сладости, канцелярские товары, детские вещи, продуктовые наборы и проч. Список нуждающихся и пожелания благополучателей выяснили заранее - из анкет, розданных на приходе. Некоторые жертвователи уже выполнили конкретные детские заявки. Узнать подробнее, в чем нуждаются дети, можно из информации, размещенной на дверях храма Преображенской обители.

В преддверии празднования Рождества в притворе храма на специальном стенде организовали конкурс детских рисунков «Зимние забавы». С каждым днем ярких работ становится все больше. У юных художников еще есть шанс стать участниками этого увлекательного творческого конкурса и получить призы, которые вручат участникам 15 января 2017 года после Божественной литургии. А для маленьких прихожан стараниями трудников обители и активистов инициативной группы на подворье монастыря возводят новогодний городок со снежной горкой и нарядной елкой, украшения для которой изготовили местные рукодельницы. До наступления Рождества предстоит сделать еще немало, вот почему к участию в подготовке к празднику приглашают всех желающих.

 
 
 

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