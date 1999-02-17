И.К. Новожилов вручил поздравительный адрес генерал-майору в отставке А.В. Левченко

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера руководитель отдела Екатеринбургской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями И.К. Новожилов и помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими управления по работе с личным составом Центрального военного округа протоиерей Владимир Кисяков встретились с почетным председателем Фонда Г.К. Жукова генерал-майором в отставке А.В. Левченко.

Из 65 генералов-пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, Алексей Васильевич Левченко является единственным участником Великой Отечественной войны. Илья Константинович и отец Владимир поздравили ветерана с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и передали поздравительный адрес от Главы Екатеринбургской митрополии, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Генерал-майор А.В. Левченко передал Владыке Кириллу фильм «Г.К. Жуков – наша гордость» и книги «20 лет с Маршалом Победы», «Давно мы сняли с плеч шинели», проспект «Солдату-Маршалу» и дайджест «Маршал Победы Г.К. Жуков на Урале».

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.