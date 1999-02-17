Православная служба милосердия стала победителем VI Всероссийского фестиваля социальных программ

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Одним из победителей федерального этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «СоДействие» стал проект Православной службы милосердия «Художественная артель для людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу» (номинация «Социальная адаптация инвалидов и их семей»). Делегация от Екатеринбурга стала участником декабрьского всероссийского социального форума, прошедшего в Москве в конце 2016 года. Всего в конкурсе социальных проектов «СоДействие» приняли участие 650 проектов из 48 регионов России. Семь из них направила Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии.

Декабрьский форум собрал сотни участников из 80 регионов России, это представители социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных фондов, руководители муниципальных учреждений субъектов Российской Федерации, эксперты, представители бизнес-сообщества, социальные предприниматели и волонтеры. Помимо представителей Правительства РФ с докладом выступил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Пантелеимон, который подчеркнул необходимость взаимодействия всех структур (государства, гражданского общества и Церкви) для эффективной работы в социальном служении и рассказал о лучших социальных проектах Церкви. Встреча продолжилась работой 10 круглых столов, темы которых были посвящены вопросам социального развития и партнерства государства, бизнеса и общества.

Завершился всероссийский слет торжественной церемонией награждения победителей Всероссийского конкурса социальных проектов «СоДействие». Помимо Православной службы милосердия лучшими конкурсными проектами из Свердловской области стали Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Екатеринбурга и благотворительный фонд «Синара».