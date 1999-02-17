Встречу в Исетском казачьем кадетском корпусе посвятили Маршалу Победы

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В Исетском казачьем кадетском корпусе имени св. Цесаревича Алексия в связи с 120-летием со дня рождения легендарного Маршала Победы Г.К. Жукова провели особое занятие. Кадетам прочитали лекцию о военачальнике, прошедшем пять войн и одержавшем немало величайших побед. А казак хутора «Благовещенский» - член Союза Добровольцев Донбасса и участник войны в Новороссии Дмитрий Тарасов рассказал детям о героической битве на реке Халхин-Гол (где Георгий Константинович получил свою первую Звезду Героя) и о Первой мировой войне, ставшей для Жукова первой.

Отдельный разговор посвятили Великой Отечественной войне, где в битве за Москву в 1941 г. маршалу Жукову удалось остановить наступление немецкой армии и перевести РККА в контрнаступление, освободив при этом такие стратегически важные города, как Калинин и Калуга. Лектор напомнил кадетам о страшной блокаде Ленинграда и героическом штурме Берлина весной 1945-го. Докладчик дополнил выступление рассказом о военной форме советского времени, а кадеты задали ему свои вопросы. Поскольку военно-патриотическому воспитанию в Исетском казачьем кадетском корпусе им. св. Цесаревича Алексия уделяется большое внимание, подобные занятия проходят здесь регулярно.