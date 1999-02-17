Первый этап отборочных игр «Познай истину» среди средне-специальных учебных заведений завершен

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В уральской столице завершился первый этап отборочных игр «Познай истину», проведенных среди средне-специальных учебных заведений Среднего Урала отделом по делам молодежи Екатеринбургской епархии. Последними в этом сезоне учебными заведениями, принявшими участие в интеллектуальном состязании по истории России, стали Педагогический колледж Ревды и Уральский областной медицинский колледж. В уходящем 2016 году в игру «Познай истину» смогли сыграть студенты семи техникумов и колледжей Екатеринбурга и Свердловской области.

В этом учебном году главную тему интеллектуального состязания посвятили осмыслению итогов столетия (1917-2017 гг.), а потому вопросы игры затрагивали важнейшие события и малоизвестные исторические факты из истории отечественной культуры (например, роль Русской Православной Церкви в период Новейшего времени). В каждом учебном заведении от участников игры помимо грамотности устных ответов требовались логика, умение вести дискуссию, рассуждать, находить подсказку в самом вопросе.

По мнению руководителя отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии протоирея Александра Сандырева, в этой игре не бывает проигравших - каждый участник получает новые знания и учится работать в команде. Но все-таки главной целью интеллектуального состязания является личностное развитие участников, повышение их интереса к отечественной истории и культуре, что формирует осмысление и понимание связи жизни молодого человека с судьбой и будущим России. Следующий этап отборочных игр и финальное мероприятие состоятся в феврале-марте 2017 года.