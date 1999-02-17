День спасателя России отметили сотрудники МЧС России

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера свой профессиональный праздник – День спасателя – отметили сотрудники МЧС России. В связи с событием Правящий архиерей Екатеринбургской митрополии направил поздравительные адреса начальнику Уральского регионального центра МЧС России генерал-лейтенанту внутренней службы С.А. Мирошниченко, начальнику Главного управления МЧС России по Свердловской области генерал-майору А.В. Заленскому, начальнику Уральского института ГПС МЧС России генерал-майору внутренней службы А.М. Супруновскому, а также всем начальникам подразделений, отрядов ФПС и пожарно-спасательных частей Уральского регионального центра МЧС РФ и ГУ МЧС РФ по Свердловской области, расположенных на канонической территории Екатеринбургской епархии.

В поздравительных адресах Владыка отметил, что сотрудников МЧС, спасателей, пожарных, военнослужащих гражданской обороны отличают такие качества как отвага и мужество, беззаветная преданность делу и готовность к самопожертвованию. Митрополит Кирилл подчеркнул, что помимо профессиональной и физической подготовки, безупречной дисциплины, их работа требует и определенного духовного настроя, поскольку связана с риском и смертельной опасностью. И пожелал всем сотрудникам и ветеранам подразделений МЧС России крепкого здоровья, твердости духа, мира и успехов в нелегком деле. Поздравительные адреса вручили начальникам духовники подразделений.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.