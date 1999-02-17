Акция Каменской епархии «Подари дрова» завершена: 134 дома согреты

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завершилась благотворительная акция «Подари дрова», стартовавшая осенью Каменской епархией и Православной службой помощи «Милосердие». Средства, собранные за два с половиной месяца (более миллиона рублей) направили на приобретение и доставку дров одиноким старикам, инвалидам и многодетным семьям – всего для 134 домов из 11 благочиний Каменской епархии. Важную роль в проведении акции сыграли благочинные, приходские священники, помощники благочинных и настоятелей приходов по социальным вопросам, поставщики дров и добровольные помощники. Без них акция «Подари дрова» не состоялась бы.

Подробности:

Дрова по благотворительной акции доставлены в Каменский район (18 домов), Каменск–Уральский (1 дом), Артемовский район (20 домов), г. Алапаевск (5 домов), Пышминский район (19 домов), Белоярский район (27 домов), г. Тавда (5 домов), Сухоложский район (5 домов), Ирбитский район (28 домов), Талицкий район (6 домов) – по 5 кубометров березовых дров для каждого дома. Общая сумма (1 072 000 рублей) была собрана к 23 декабря. Принимая благотворительные дрова, одинокие матери, старики, многодетные семьи и инвалиды говорили слова благодарности. Многие плакали.