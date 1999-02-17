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Обучающим тренингом завершили год участники проекта «Возвращение»

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В рамках реализации социально-значимого проекта «Возвращение» в Екатеринбурге прошел обучающий тренинг-семинар «Медиация в реабилитации». Его участниками стали представители кафедры теологии, психологи и инструкторы православного реабилитационного центра для женщин, врачи-наркологи, специалисты реабилитационных центров, входящих в реестр министерства здравоохранения Среднего Урала. Встреча состоялась при поддержке министерства социальной политики Свердловской области, АНО ЦСА «Альтернатива» и Уральского центра медиации.

В рамках мероприятия участники узнали об основных принципах, задачах и инструментах медиатора. Одна из задач проекта «Возвращение» — поддержание социальной активности и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Для ее осуществления необходимо развитие эффективных форм сотрудничества с общественными объединениями и некоммерческими организациями, а также - восстановительных технологий, способствующих формированию безопасной среды во время оказания комплексной реабилитации больных зависимостями. Вот почему сотрудничество Екатеринбургской епархии и центра «Альтернатива» будет продолжено. В завершении семинара все участники получили соответствующие сертификаты и учебно-методические материалы для дальнейшей работы.

 
 
 

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