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Возможности дальнейшего развития Екатерининского фестиваля обсудили на совещании

Екатеринбург, 28 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Через 10 дней после завершения XIII Фестиваля чтецов, алтарников и хоровых коллективов церковно-приходских школ в честь святой великомученицы Екатерины руководители конкурсантов встретились на совещании, чтобы оценить результаты проведенной работы и обсудить возможности дальнейшего развития фестиваля. В этом году творческий смотр соединил все виды детского служения на приходах: пение на клиросе, служение чтецов и юных пономарей. Опыт оказался удачным. Результатом многолетнего участия в фестивале для некоторых хоров стало регулярное участие детей в богослужениях: на приходах проводятся специальные «детские» Литургии или юные певчие присоединяются к взрослым на клиросе. Дети ценят возможность служить с Правящим архиереем и множеством священников и радуются тому, что они вместе делают такое важное дело.

 
 
 

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