28 декабря пройдет очередной педпрактикум для преподавателей воскресных школ

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Декабрьский педагогический практикум для преподавателей церковно-приходских школ пройдет 28 числа с 10-00 до 14-00 в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии. В 10-00 в рамках изучения методики преподавания Нового Завета учителя подробно рассмотрят тему «Сретение Господне», прослушают с лекцию о духовном смысле праздника, и побывают на открытом уроке, подготовленном методистом сектора церковно-приходских школ.

В 12-00 педагоги займутся изучением житие сщмч. Илариона (Троицкого), день памяти которого Церковь отмечает 28 декабря. Затем состоится лекция преподавателя Православной учительской семинарии во имя сщмч. Фаддея (Успенского) и открытый урок преподавателя церковно-приходской школы храма во имя прп. Марка Печерского г. Екатеринбурга. Время и место проведения мероприятия: 28 декабря в 10-00, Духовно-просветительский центр Екатеринбургской епархии (ул. Репина, 6а), ауд.№1.