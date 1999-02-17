С помощью россиян в больнице обустроили комнату отдыха для сестер милосердия

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Сестричество городской травматологической больницы № 36 – старейшее в Екатеринбурге. Служение здесь давно отлажено, есть поддержка со стороны больничного персонала и волонтеров. Не было только комнаты отдыха для сестер милосердия, а ведь отдыхать им периодически необходимо, ведь общение с больными – непростой душевный и физический труд. Просьбу об обустройстве комнаты отдыха сестры разместили на своем сайте и довольно быстро собрали необходимые средства. Один благотворитель купил для сестринской комнаты шкаф-купе с зеркальной дверкой, обувницу и стол-тумбу, затем приобрели шкафчики для хранения формы и средств ухода за больными, диван, раковину. Теперь у сестер удобная, благоустроенная комната для отдыха, за что они благодарны:

Михаилу и Станиславу из Екатеринбурга, Эльвире из Иркутска, Игорю из Москвы, Марине из Нижнего Новгорода, Игорю из Пензы, Екатерине из Пушкина, Ольге, Андрею, Валерии и Александре из Электростали. А также - Анатолию Юрьевичу, Ивану, Андрею, Екатерине, Любови, Евгении, Маргарите, Елене, Гузели, Денису, Елене, Ольге, Владимиру, Андрею, Ирине, Ольге, Сергею, Татьяне Валентиновне, Сергию, Олегу и Татиане. И, конечно, - добровольцам Леониду, Василию, Илье и Василию, которые в свободное время собирали и устанавливали мебель, сверлили стены и вешали полки.