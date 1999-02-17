Уходящий год в пансионате «Уктусский» завершился беседой со священником

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В пансионате «Уктусский», который духовно окормляет сестричество милосердия екатеринбургского храма в честь Преображения Господня на Уктусе, прошла последняя в 2016 году встреча жильцов со священником. Беседы организованы в рамках грантового проекта «Добрые соседи» - победителя Международного открытого конкурса «Православная инициатива». На этот раз тема беседы касалась равнодушия. По традиции, общение началось с богослужения. Окормляющий пансионат батюшка повел разговор о вере, рассказал, насколько вредно состояние равнодушия (теплохладности) в духовной жизни человека и к каким пагубным последствиям оно приводит. Встречу провели накануне паломнической поездки на Литургию в Преображенский храм, где подопечные сестричества милосердия исповедовались и причастились. Затем среди жителей пансионата провели анкетирование, направленное на мониторинг замечаний и пожеланий. Итогом встречи стало обсуждение предстоящей паломнической поездки.