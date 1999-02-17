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Участники и наставники конкурса «Твоя высота» готовятся к Рождеству и закрытию проекта

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В январе 2017 года завершит работу проект-конкурс «Твоя высота», проводимый в течение 2016 года среди детей детского дома-школы №1 Скорбященским женским монастырем. Закрытие проекта состоится 15 января на Рождественском празднике в детском доме. В этот день конкурсанты и их наставники соберутся в актовом зале у рождественской елки и напомнят присутствующим о совершенных в 2016 году добрых делах. Пока идет подготовка к торжественной церемонии, ребята вместе с наставниками намерены поздравить с Рождеством Христовым жителей пансионата «Тагильский», для которых уже подготовили открытки с сердечными пожеланиями. Победителей оргкомитет конкурса «Твоя высота» объявит после подведения итогов и закрытия проекта.

 
 
 

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