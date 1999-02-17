Сестры Ново-Тихвинской обители собирают рождественские подарки для детей Верхотурья

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Благотворительная рождественская акция «Подарите детям праздник!», объявленная в преддверии Рождества в Ново-Тихвинском женском монастыре г. Екатеринбурга, направлена на сбор рождественских подарков для детей из деревень Верхотурского района. Маленькие сельчане из малоимущих семей верят: в Рождество исполняются самые заветные мечты. До 6 января каждый может помочь обездоленным детям, прислав в обитель сладости, игрушки, краски, добрые книги (русская классика, сказки, энциклопедии). Сестры монастыря с благодарностью примут канцелярские принадлежности, альбомы, бисер, пластилин, раскраски, мулине; наборы для творчества, развивающие игры, пазлы, куклы, машинки; коньки, лыжи, санки, детскую теплую и спортивную одежду и обувь; детские памперсы для самых маленьких. Пожертвования для акции «Подарите детям праздник!» можно приносить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1 (монастырская служба социальной помощи) в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10-00 до 15-00. Телефон: 8 (912) 660-88-03.