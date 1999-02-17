Паломничество к поклонному кресту совершили воспитанники ЦПШ с. Быньги

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Запоминающейся получилась поездка воспитанников воскресной школы с. Быньги к поклонному кресту в селе Федьковка, который они установили пять лет совместно с педагогами и настоятелем Свято-Никольского храма (о. Виктор Зырянов) на месте разрушенной в советские годы церкви. Случилось это после паломничества в храм поселка Верх-Нейвинский, где ребята узнали историю местного священномученика Иоанна Вишневского. Школьники прошли крестным ходом от клуба к месту памяти, где был отслужен молебен. День продолжился прогулкой в лес: дети жгли костер, играли в футбол, строили шалаши, угощались хрустящим жареным хлебом и горячим чаем. Поездка не только сблизила ребят, но и пробудила интерес к истории края, уважение к родным святыням.

Справка:

Отец Иоанн был образованным и отзывчивым человеком, потому пользовался уважением и доверием односельчан. Его проповеди о добросердечии, вере и ужасе безверия были не по нраву новой власти. В октябре 1920 года отец Иоанн Вишневский был арестован за так называемую «антисоветскую» пропаганду и расстрелян недалеко от Екатеринбурга. Священномученик Иоанн Вишневский прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года.

Отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии.