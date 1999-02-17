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9-я отдельная авиационная эскадрилья отметила годовщину со дня создания

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье Правящий архиерей Екатеринбургской епархии, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес в связи с днем образования 9-й отдельной авиационной эскадрильи Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации командиру воинской части подполковнику П.В. Попцову. Владыка Кирилл поблагодарил командование и личный состав за истинный патриотизм, выдержку, трудолюбие и стойкость, которые они проявляют, выполняя свой воинский долг, и пожелал всему коллективу и ветеранам крепкого здоровья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией во всех начинаниях.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.

 
 
 

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