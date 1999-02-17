Рождественские мастер-классы прошли в миссионерском отделе Нижнетагильской епархии

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В ожидании светлого Рождества Христова на подготовительном отделении епархиальных миссионерско- катехизаторских курсов в рамках проекта «Своими руками», прошли мастер–классы по изготовлению рождественских подарков и декупажу. Участники не только познакомились с новыми технологиями ремесел, но и получили мотивацию к саморазвитию. Содержание беседы касалось исконных традиций празднования Рождества, ведь лучший подарок к этому празднику должен иметь духовное значение. Теперь, используя поделки, учащиеся могут подробно рассказать не только историю празднования Рождества Христова, но и о том, кто такие ангелы, для чего человеку нужен ангел-хранитель, каким образом ангелы возвестили о рождении Богомладенца.

Миссионерский отдел Нижнетагильской епархии.