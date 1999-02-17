Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

Центр защиты материнства «Колыбель» организовал встречу в защиту жизни

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вечер в защиту жизни прошел вчера в новой трапезной Успенского собора на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Его организовал Центр защиты материнства «Колыбель». Тема, объединившая участников встречи, касалась сохранения жизни. Присутствующие посмотрели фильм «Афон за жизнь! Завет преподобного Паисия Святогорца», который сопровождался мастер-классом по изготовлению наглядного материала для просветительских акций – знаменитых фасолинок с изображением эмбриона. Вечер завершился обсуждением новых форм работы по защите жизни.

 
 
 

© 17.02.1999 — 2016 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 