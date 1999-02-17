Центр защиты материнства «Колыбель» организовал встречу в защиту жизни

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вечер в защиту жизни прошел вчера в новой трапезной Успенского собора на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Его организовал Центр защиты материнства «Колыбель». Тема, объединившая участников встречи, касалась сохранения жизни. Присутствующие посмотрели фильм «Афон за жизнь! Завет преподобного Паисия Святогорца», который сопровождался мастер-классом по изготовлению наглядного материала для просветительских акций – знаменитых фасолинок с изображением эмбриона. Вечер завершился обсуждением новых форм работы по защите жизни.