Миссионерский институт приглашает на выставку о легендарном полководце А.В. Суворове

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Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ко Дню воинской славы России библиотека Миссионерского института г. Екатеринбурга подготовила виртуальную выставку «Битва за Измаил». Дата 24 декабря отмечается в честь дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова в 1790 году (праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы России»). За всю свою жизнь гениальный полководец Александр Васильевич Суворов не потерпел ни одного поражения. Вся Европа была поражена успехом Русского оружия, а Байрон назвал взятие Измаила «неизъяснимым чудом». На выставке представлены книги об этом сражении, о личности А. В. Суворова и русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Издания представлены из библиотечного фонда Миссионерского института и фонда Православного информационно-библиотечного центра.