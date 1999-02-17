Миссионерский институт приглашает на выставку о легендарном полководце А.В. Суворове

Екатеринбург, 27 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Ко Дню воинской славы России библиотека Миссионерского института г. Екатеринбурга подготовила виртуальную выставку «Битва за Измаил». Дата 24 декабря отмечается в честь дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Суворова в 1790 году (праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы России»). За всю свою жизнь гениальный полководец Александр Васильевич Суворов не потерпел ни одного поражения. Вся Европа была поражена успехом Русского оружия, а Байрон назвал взятие Измаила «неизъяснимым чудом». На выставке представлены книги об этом сражении, о личности А. В. Суворова и русско-турецкой войне 1787-1791 гг. Издания представлены из библиотечного фонда Миссионерского института и фонда Православного информационно-библиотечного центра.