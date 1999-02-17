Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера в Красноуфимском благочинии завершился конкурс детского рисунка «Герои моего Отечества», в котором приняли участие воспитанники воскресных церковно-приходских школ, детских садов, общеобразовательных школ города Красноуфимска и Красноуфимского района. Конкурс «Герои моего Отечества», организованный православным молодежным творческим объединением «Вестник» и МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск, посвятили Дню Героев Отечества. В художественном смотре приняли участие 75 детей от 6 до 17 лет. Конкурсные работы экспонировались в МБУ ЦКиД ГО Красноуфимска. Вчера прошла церемония награждения участников и победителей. Его провел по окончании Божественной литургии благочинный церквей Красноуфимского округа, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Андрей Иванков.