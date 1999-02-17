Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Вчера в Красноуфимском благочинии завершился конкурс детского рисунка «Герои моего Отечества», в котором приняли участие воспитанники воскресных церковно-приходских школ, детских садов, общеобразовательных школ города Красноуфимска и Красноуфимского района. Конкурс «Герои моего Отечества», организованный православным молодежным творческим объединением «Вестник» и МБУ ЦКиД ГО Красноуфимск, посвятили Дню Героев Отечества. В художественном смотре приняли участие 75 детей от 6 до 17 лет. Конкурсные работы экспонировались в МБУ ЦКиД ГО Красноуфимска. Вчера прошла церемония награждения участников и победителей. Его провел по окончании Божественной литургии благочинный церквей Красноуфимского округа, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского митрофорный протоиерей Андрей Иванков.