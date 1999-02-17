В связи с общероссийским днем траура открытие выставки в ДПЦ «Царский» переносится

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Открытие выставки уральского художника-фронтовика, члена Союза художников России Михаила Гумённых «Цвета России», запланированное в духовно-просветительском центре «Царский» г. Екатеринбурга на 26 декабря, переносится в связи с объявленным общенациональным днем траура по погибшим в катастрофе ТУ-154. Открытие художественной выставки «Цвета России» переносится на завтра 27 декабря. Духовно-просветительский центр «Царский» присоединяется к скорби всех россиян. Выставка живописи уральского художника-фронтовика Михаила Гумённых «Цвета России» организована по инициативе его дочери - Натальи Гумённых. В 2016 году живописцу исполнилось бы 90 лет.