Епископ Мефодий рассказал о том, что мешает развитию пастырского служения

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Епископ Мефодий проанализировал проблемы, мешающие развитию пастырского служения на приходах. Отмечая разнообразие ситуаций, архипастырь особо остановился на конфликтных случаях, подчеркивая, что у священника в первую очередь должно быть епархиальное сознание. И что переводы священника в другой приход иногда неизбежны – если освобождается очень значимое место, где нужен опытный пастырь-духовник. В этом случае священника призывают на более ответственное послушание. Второй вопрос касался так называемой «общеепархиальной справедливости» по отношению к материальному неравенству приходов. О. Мефодий считает справедливым и необходимым поддерживать равновесие: священник, получивший состоятельный приход, должен больше вносить в епархиальную казну. Напротив, священник, попавший на «разбитый» приход, имеет право не только не платить, но и получать помощь от епархии (если есть такая возможность). К сожалению, практика показывает, что «богатые» приходы не желают делиться с «бедными», и это одна из важных проблем, мешающих развитию пастырского служения.