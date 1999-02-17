Епископ Мефодий рассказал о том, что мешает развитию пастырского служения

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Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Епископ Мефодий проанализировал проблемы, мешающие развитию пастырского служения на приходах. Отмечая разнообразие ситуаций, архипастырь особо остановился на конфликтных случаях, подчеркивая, что у священника в первую очередь должно быть епархиальное сознание. И что переводы священника в другой приход иногда неизбежны – если освобождается очень значимое место, где нужен опытный пастырь-духовник. В этом случае священника призывают на более ответственное послушание. Второй вопрос касался так называемой «общеепархиальной справедливости» по отношению к материальному неравенству приходов. О. Мефодий считает справедливым и необходимым поддерживать равновесие: священник, получивший состоятельный приход, должен больше вносить в епархиальную казну. Напротив, священник, попавший на «разбитый» приход, имеет право не только не платить, но и получать помощь от епархии (если есть такая возможность). К сожалению, практика показывает, что «богатые» приходы не желают делиться с «бедными», и это одна из важных проблем, мешающих развитию пастырского служения.