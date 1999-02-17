Осужденные ИК-53 приняли участие в таинстве Соборования

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В ИК-53 (г. Верхотурье) ГУФСИН России по Свердловской области 33 осужденных приняли участие в таинстве Соборовании. Божественную литургию в действующем на территории учреждения храме в честь Воскресения Христова провел иеромонах Гавриил, в сослужении послушника Григория. Отец Гавриил, окормляющий православную общину ИК-53, напомнил собравшимся о цели Соборования - исцеление от телесных, душевных и духовных недугов. Церемония таинства прошла в установленном порядке. Иеромонах Гавриил и послушник Григорий тепло поздравили осужденных с этим важным событием, пожелали твердости в намерении жить по духовным законам и дальнейших успехов на пути исправления своей жизни.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.