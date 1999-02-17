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Священник познакомил молодежь Первоуральска с историей празднования Нового года

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшую пятницу в Центральной библиотеке для детей и юношества города Первоуральска прошла беседа «Украденное Рождество», ее провел для студентов из политехникума кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой теологии Миссионерского института Екатеринбургской епархии, помощник благочинного Первоуральска по образованию и катехизации священник Иоанн Парамонов. Отец Иоанн рассказал присутствующим об истоках светского праздника Нового года и историю гонений советской властью православных праздников (так, например, в 1926 году большевики официально осудили устройство рождественских елок в советских учреждениях и семьях). Обычай встречать Рождество было велено считать «старорежимным и антисоветским наследием проклятого прошлого». Так большинство рождественских традиций (нарядная елка и подарки) перешло на празднование Нового года. После беседы, в качестве исторической справки, участникам беседы показали документальный фильм о Рождестве.

 
 
 

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