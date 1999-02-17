Очередное заседание молодежного дискуссионного клуба прошло в Скорбященском монастыре

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Миссионерский проект Скорбященского монастыря Нижнетагильской епархии - дискуссионный клуб «Черное и белое» объединил не только приходскую молодежь Нижнего Тагила, но и команду участников старшего поколения — экспертов по различным вопросам философии, религии, литературы, искусства, психологии и др. Очередное заседание дискуссионного клуба посвятили теме, главный вопрос которой звучал так: можно ли жить в свое удовольствие, никому не мешая. На этот раз в команду экспертов вошли игумения Скорбященского монастыря, клирики Нижнетагильской епархии, заведующая архивом Скорбященской обители и руководитель Центра защиты материнства и детства «Дар жизни». Встреча совпала с периодом экзаменационной сессии, поэтому молодых участников дискуссии было не много. Тем не менее разговор состоялся: эксперты увидели думающих, интеллектуально развитых, неравнодушных ребят, беседовать с которыми было чрезвычайно интересно.