В селе Тупицыно почтили память сщмч. Владимира Холодоковского

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувший понедельник настоятель храма во имя великомученицы Параскевы-Пятницы д. Савино иерей Алексей Буньков при большом стечении народа отслужил молебен в часовне священномученика Владимира Холодоковского в селе Тупицыно Пышминского района. Молебен завершился крестным ходом к поклонному кресту, установленному на месте уничтоженного большевиками храма Николая Чудотворца, некогда действующего в селе. Крестный ход совершили и казаки станицы Пышминская, принимавшие деятельное участие в строительстве часовни священномученику Владимиру. По окончании крестного хода присутствующих пригласили в местный Дом культуры на большой праздничный концерт, подготовленный детьми: юные артисты показали зрителям спектакль, посвященный святителю Николаю, и исполнили русские народные и казачьи песни.

Справка:

Священномученик Владимир Холодоковский – уроженец Каменска-Уральского. Учился в Екатеринбургской паломнической школе, служил псаломщиком в сельской церкви. В 1918 году рукоположен в сан диакона. В годы гражданской войны отец Владимир эвакуировался в Новосибирск, затем вернулся обратно в село Тимохинское. В 1920 году отец Владимир был рукоположен в сан иерея и определен к Николаевской церкви села Тупицинское. С 1925 по 1927 гг. служил в церкви села Юрмытское. После возвращения в Тупицынское в 1929 года отец Владимир был арестован и отправлен в Шадринский Исправдом, а затем приговорен к 5 годам концлагерей. После освобождения в 1935 году о. Владимир вернулся на место своего служения в село Тупицинское, где снова был арестован. Несмотря на пытки, отец Владимир держался стойко, никого не оговорил и виновным себя не признал. Тройка при УНКВД СССР по Челябинской области приговорила священника к высшей мере наказания. 13 августа 1937 года в 17 часов священник Владимир Холодоковский был расстрелян. У батюшки остались три сына и три дочери. Отец Владимир (Холодковский) канонизирован в сонме Новомучеников и Исповедников Российских. Его память совершается 31 июля (13 августа н. ст.).