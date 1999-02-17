По акции «Подари дрова» в Каменской епархии осталось обогреть три дома

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Благотворительная акция «Подари дрова», организованная православной службой «Милосердие» (г. Москва) и Каменской епархией, нынешней зимой особенно актуальна: в некоторых районах Свердловской области температура опустились ниже -40 градусов. Адресную помощь уже получили десятки многодетных семей и одиноких людей. Так, для нуждающихся села Четкарино собрали средства на покупку пяти машин дров. Но акция продолжается. Из 134 заявок обеспечено денежными средствами 131, помощи ожидают еще три семьи. Среди нуждающихся - одинокие старики и инвалиды, матери-одиночки, в том числе многодетные. На зиму на один дом требуется около 5 кубометров березовых дров (это обойдется в 8 тысяч рублей). Подарить тепло просто: зайти на сайт Милосердие.ру, выбрать населенный пункт, дом и сделать пожертвование через банковскую карту.