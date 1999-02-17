Психолог службы «Ладья» расскажет об аномалиях родительской любви

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В среду 28 декабря служба психологической помощи «Ладья», созданная отделом социального служения и Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, приглашает всех желающих на семинар «Аномалии родительской любви». Разговор пойдет о влиянии слов родителей на психическое развитие ребенка, о том, как родители решают свои психологические проблемы за счет своих детей, препятствуя их развитию. Встречу проведет кандидат психологических наук, доцент Н.Г. Валинурова. Время и место проведения семинара: 28 декабря в 19-00 в библиотеке собора Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе (г. Екатеринбург, ул. Кирова, 65). Вход свободный. Благотворительное пожертвование приветствуется. Телефон диспетчера Православной службы милосердия: 8 (343) 200-07-04.