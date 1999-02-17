Свердловские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

Екатеринбург, 26 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Очередную партию полицейских проводили в Екатеринбурге на Северный Кавказ: ближайшие полгода сотрудники свердловского гарнизона полиции проведут в командировке, помогая коллегам в раскрытии преступлений. Накануне отъезда сотрудники полиции прошли обязательную специальную подготовку по действиям в чрезвычайных условиях и обстоятельствах, а тыловые подразделения обеспечили их всем необходимым. Перед отправкой личный состав прошел инструктаж и принял участие в построении. Начальник Управления по работе с личным составом Главного управления МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы В.Ю. Бердников пожелал коллегам вернуться домой тем же составом. С пастырским словом к сотрудникам обратился духовник Главного управления иерей Владимир Заласковских, который перед отбытием отряда окропил стражей порядка святой водой, благословил их и пожелал достойного несения службы.

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями.