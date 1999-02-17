В силовых видах спорта Открытого Кубка Евразийского союза уральские суворовцы стали первыми

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Завершающий год Открытый Кубок Евразийского союза по силовым видам спорта среди мужчин и женщин провели на базе Екатеринбургского суворовского военного училища. Наравне с сильнейшими спортсменами России и СНГ в нем приняли участие и уральские курсанты. Виды спорта были очень сложны: жим штанги лежа (в экипировке и без), становая тяга (в экипировке и без), жим лежа в слинг-шотах, народный жим, русский жим, пауэрспорт и армлифтинг. Президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга отметил отменную подготовку уральских участников. В итоге наши суворовцы награждены эксклюзивными медалями и дипломами: суворовец IV курса Чепов Роберт занял I место в дисциплине «жим штанги лежа без экипировки», а суворовец VII курса Петанов Георгий занял I места в дисциплинах «жим штанги лежа без экипировки» и народный жим, III место – в абсолютном первенстве по жиму штанги лежа.