В направлении «Помощь детям» собирают средства на фестиваль и подарки для сирот

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Для осуществления очередного Рождественского проекта Православная служба милосердия г. Екатеринбурга приглашает к участию волонтеров-автовладельцев, чья помощь в этом году крайне необходима. Дело в том, что сестры милосердия третий год подряд проводят для детей-сирот фестиваль рождественской открытки «Вифлеемская звезда», цель которого – через художественное творчество привлечь внимание детей к духовному содержанию праздника Рождества Христова. В этом году в ход фестиваля внесены изменения.

Итоги фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда» подведут в январе. И если раньше на заключительный концерт фестиваля воспитанников областных детских домов привозили в Екатеринбург, то теперь такой возможности нет - требования к перевозкам детей ужесточились. Отменить итоговое награждение победителей невозможно, и чтобы доставить в детские дома подарки (коробки с игрушками и патриотическими развивающими играми), ПСМ обратилась за помощью к автовладельцам.

Из списка можно выбрать хотя бы один детский дом и вместе с друзьями и детьми приехать и поздравить ребят с Рождеством Христовым. Попеть вместе колядки, поиграть, пообщаться – побыть «добрым почтальоном», начиная с 7 января. А пока проходит сбор средств на проведение фестиваля и подарки его участникам. Запланированная онлайн выставка рождественских открыток с обращениями сирот к Богу и людям, состоится на сайте Православной службы милосердия. По всем вопросам добровольческого участия в фестивале обращайтесь по телефонам: 8 (912) 639-02-95 (Алена), (343) 200-07-04 (диспетчер службы милосердия).