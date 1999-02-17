Православная газета

Православная газета

Адрес редакции: 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6а
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург-14, а/я 184
Телефон/факс: (343) 278-96-43

Православная
газета Екатеринбург

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

 
 

В направлении «Помощь детям» собирают средства на фестиваль и подарки для сирот

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Для осуществления очередного Рождественского проекта Православная служба милосердия г. Екатеринбурга приглашает к участию волонтеров-автовладельцев, чья помощь в этом году крайне необходима. Дело в том, что сестры милосердия третий год подряд проводят для детей-сирот фестиваль рождественской открытки «Вифлеемская звезда», цель которого – через художественное творчество привлечь внимание детей к духовному содержанию праздника Рождества Христова. В этом году в ход фестиваля внесены изменения.

Итоги фестиваля детского творчества «Вифлеемская звезда» подведут в январе. И если раньше на заключительный концерт фестиваля воспитанников областных детских домов привозили в Екатеринбург, то теперь такой возможности нет - требования к перевозкам детей ужесточились. Отменить итоговое награждение победителей невозможно, и чтобы доставить в детские дома подарки (коробки с игрушками и патриотическими развивающими играми), ПСМ обратилась за помощью к автовладельцам.

Из списка можно выбрать хотя бы один детский дом и вместе с друзьями и детьми приехать и поздравить ребят с Рождеством Христовым. Попеть вместе колядки, поиграть, пообщаться – побыть «добрым почтальоном», начиная с 7 января. А пока проходит сбор средств на проведение фестиваля и подарки его участникам. Запланированная онлайн выставка рождественских открыток с обращениями сирот к Богу и людям, состоится на сайте Православной службы милосердия. По всем вопросам добровольческого участия в фестивале обращайтесь по телефонам: 8 (912) 639-02-95 (Алена), (343) 200-07-04 (диспетчер службы милосердия).

 
 
 

© 17.02.1999 — 2016 Екатеринбургский епархиальный Информационно-издательский центр

Все материалы интернет-портала Екатеринбургской епархии (тексты, фотографии, аудио, видео) могут свободно распространяться любыми способами без каких-либо ограничений по объёму и срокам при условии ссылки на источник («Православная газета», «Радио «Воскресение», «Телеканал «Союз»). Никакого дополнительного согласования на перепечатку или иное воспроизведение не требуется.

Создание сайта — RMC

 
Яндекс цитирования Каталог Православное Христианство.Ру Старая версия сайта - Православной газеты Рейтинг UralWeb
 