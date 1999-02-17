Благотворительная рождественская акция в ТРЦ «Райт» Нижнего Тагила получила продолжение

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Декабрьская благотворительная акция «Подари радость на Рождество», прошедшая в ТРЦ «Райт» г. Нижнего Тагила, получила продолжение: отделу социального служения Нижнетагильской епархии предстоит собрать рождественские подарки еще для 77 семей. В ближайшее воскресенье 25 декабря акция пройдет в крупных храмах города сразу после Божественной литургии (примерно в 11-00). Адреса храмов, в которых можно передать подарки для акции: Свято-Троицкий кафедральный собор (ул. Трудовая, 3), храм св. блгв. кн. Александра Невского (ул. Совхозная, 5), Казанский мужской монастырь (ул. Выйская, 32). храм Воскресения Христова (ул. Лесная, 20).

Кроме того, в храме во имя св. прп. Сергия Радонежского 25 декабря пройдет благотворительная ярмарка изделий ручной работы. Вырученные от продажи средства будут направлены на нужды подопечных социального отдела. К участию в Рождественской ярмарке приглашают всех желающих. Телефон социального отдела Нижнетагильской епархии: 8 (3435) 32-40-85 (г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 32, храм св. прп. Сергия Радонежского).

Социальный отдел Нижнетагильской епархии.