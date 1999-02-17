Миссионерский институт Екатеринбурга приглашает абитуриентов на 2017 учебный год

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Приемная комиссия Миссионерского института г. Екатеринбурга оповещает: абитуриентам, желающим поступить в институт на базе аттестата о среднем образовании, нужно заранее сдать ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Для этого не позднее 1 февраля 2017 года необходимо написать заявку на прохождение ЕГЭ. Выпускнику прошлых лет, не имеющему результатов ЕГЭ и проживающему в Екатеринбурге, для подачи заявки необходимо прийти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академическая, 16, кабинет 415 (это Институт развития образования). При себе иметь аттестат и паспорт. Узнать адреса пунктов приема заявлений на сдачу ЕГЭ для жителей других населенных пунктов Свердловской области можно по телефонам «горячей линии» с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00 (выходные дни суббота, воскресенье): 8 (343) 334-32-55, 359-83-11, 374-19-36; 8 (908) 908-13-65, 8 (950) 647-70-93, 8 (900) 200-46-99. Досрочный этап сдачи ЕГЭ начнется 14 марта 2017 г., основной – 26 мая 2017 г.