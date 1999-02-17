Творческий молодежный вечер в Вознесенском храме посвятили теме экологии

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Очередной творческий вечер провели для приходской молодежи в храме Вознесения Господня г. Екатеринбурга. Его посвятили теме наступающего года – экологии и заповедным местам Урала. В отличие от предыдущих встреч ежегодное мероприятие прошло в новом формате, совместив не только интеллектуальную, но и творческую часть. Участники раскрывали красоту и многообразие уральской природы в интерактивной квест-игре. Команда, проявившая себя настоящими знатоками темы, по итогам состязания получила сладкий приз. Одним из приглашенных гостей вечера стал руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии о. Александр Сандырев, который подчеркнул, что проведение подобных мероприятий направленно на объединение всех молодежных клубов Екатеринбургской епархии и создание дружеской, теплой атмосферы внутри Церкви.