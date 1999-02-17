Дети из ансамбля «Пасхалия» посетили места памяти уральских новомучеников в Екатеринбурге

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Паломнический отдел Екатеринбургской епархии организовал для участников ансамбля «Пасхалия» из села Меркушино экскурсию в Екатеринбург, посвященную подвигу уральских новомучеников. Ребята посетили Иоанно-Предтеченский храм, храм во имя сщмч. Петра Крутицкого, мемориал жертвам политических репрессий, храм во имя св. блгв. кн. Александра Невского и храм во имя прп. Серафима Саровского. На кладбище около Иоанно-Предтеченского собора экскурсанты увидели могилы архиепископа Климента, матушки Магдалины (Досмановой), иеросхимонаха Константина Шипунова и узнали подробности об их подвижнической жизни. В храме сщмч. Петра Крутицкого ребят радушно встретил сам настоятель иерей Геннадий Коробейников, который произнес небольшую проповедь и даже вынес для них мощи из алтаря. В качестве подарка за искренний интерес и внимательность экскурсовод познакомила ребят с храмом во имя прп. Серафима Саровского, вызвавшим у детей настоящий восторг. Завершилось посещение Екатеринбурга экскурсией по Александро-Невскому храму, в котором меркушинские паломники с благоговением приложились к чтимым мощам святых и иконам.