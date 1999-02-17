Участников верхотурского семинара научили работать с чувствами

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Для членов общества трезвения, действующего при храме во имя святителя Николая Чудотворца, минувший вторник стал особым днем: несмотря на аномальный 40-градусный мороз, Верхотурье посетили дорогие гости: руководитель отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Каменской епархии иеромонах Павел (Пальгунов), координатор по работе с алко- и наркозависимыми иерей Алексий Лебедев и руководитель первичного кабинета консультирования по зависимостям г. Каменска-Уральского священник Олег Федоров. Приехали они с рабочей программой однодневного семинара «Организация общества трезвения» в благочинных округах Каменской епархии. Помимо благочинного Тавдинско-Туринского благочиния, настоятеля Свято-Николаевского прихода отца Сергия, членов тавдинского общества трезвения и сестер милосердия Свято-Николаевского прихода в семинаре приняли участие педагоги, психологи, медики, волонтеры социально-реабилитационного центра «Золушка», сотрудники психоневрологического диспансера и все, кому не безразлична проблема зависимостей. После проведения круглого стола и дискуссии с участниками семинара поработал о. Олег - профессиональный психолог. Свой тренинг священник посвятил проявлению позитивных и негативных чувств и умению с ними работать. Семинар завершился просмотром мини-фильма «Веревка» с последующим обсуждением.