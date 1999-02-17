Православная служба милосердия приглашает к добрым делам волонтеров

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». Знаменитое выражение «построить дом, посадить дерево и вырастить сына» для многих является руководством к действию, и люди выполняют этот план, но – в пределах своей семьи. Добровольцы Православной службы милосердия г. Екатеринбурга круг задач расширяют, распространяя свет своей заботы на чужих детей. Направление «Помощь детям» дружит с научно-практическим центром «Бонум» уже пять лет, и все эти годы волонтеры навещают детей, проходящих лечение в медучреждении. Они скрашивают невеселые больничные будни маленьких пациентов не только в праздники, устраивая концерты, но и в обычные дни. В филиале «Бонума» на ул. Краснокамская проходят лечение дети с ДЦП разной степени тяжести. Волонтеры проводят для больных детей творческие занятия, подвижные и настольные игры, читают вслух. Но поскольку больных детей много, волонтеров всегда не хватает. Направление «Помощь детям» приглашает к добрым делам новых добровольцев, готовых воплотить свои самые разные творческие идеи на занятиях с маленькими подопечными. Телефон диспетчера направления «Помощь детям»: (343) 200-07-04.