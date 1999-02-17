Крестный ход совершили жители г. Реж в день памяти свт. Николая Чудотворца

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». В минувшее воскресенье после Божественной литургии прихожане режевского храма во имя св. Иоанна Предтечи совершили крестный ход в честь святителя Николая Чудотворца. Разделить радость праздничного богослужения пришли не только режевчане, но и гости из соседних населенных пунктов. Крестный ход начался после окончания Божественной литургии, с молебном и пением акафиста у памятника святому. По преданию, история памятника связана с событием, произошедшим в конце XIX века. Некий купец, призывая помощь святого угодника Божиего, избежал смертельной опасности и в благодарность за спасение поставил на поляне в глухом лесу, где произошло чудо, памятник святителю и чудотворцу Николаю. Древнюю дорогу, на которой все это произошло, режевляне до сих пор именуют Никольской.