Предновогоднюю Никольскую ярмарку устроили для горожан в Красноуфимске

Екатеринбург, 23 декабря, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии». До революции ярмарки в небольшом городке Среднего Урала Красноуфимске проходили четыре раза в год: в марте (Алексеевская), в мае (весенняя Никольская), в ноябре (Григорьевская) и в декабре (зимняя Никольская). С перестройкой государственного режима эта традиция была утрачена, а затем, после долгого перерыва, ярмарочное движение в городе начало активно возрождаться. Организаторами нынешней зимней Никольской ярмарки выступили городская администрация и красноуфимский краеведческий музей, ее поддержали и предприниматели города.

Теперь Никольская ярмарка снова радует жителей светлым предрождественским настроением. Более ста лет назад ярмарочные праздники длились шесть дней подряд, с 1907 года стали в два раза короче, а в 2016 году красноуфимцам хватило одного морозного дня. Традиционно в день ярмарки в городском краеведческом музее местные ремесленники и умельцы выставили на продажу украшения, вязаные вещи, игрушки, сувениры. Красноуфимская станция юннатов предоставила для маленьких гостей мини-зоопарк с шиншиллами, неядовитыми змеями, кроликом, морскими свинками, хомячками, курочками. Предприниматели города и района организовали продажу продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Для горожан организовали веселые конкурсы, хороводы, выступления местных творческих коллективов, казачьи игры и традиционное катание на конях.